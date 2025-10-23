Конкурс «Сказочные рецепты. Готовим с Царём!» завершён!

Добавить в закладки

23 октября, 2025

Всем спасибо за участие!

Наши телезрители приготовили, сервировали и нарисовали для конкурса десятки блюд из продуктов торговой марки «Царь» — из макарон, муки, крупы или хлопьев.

По итогам голосования на сайте выбрана тройка победителей, а ещё одного выбрало редакционное жюри. В программе «Еда как в сказке» покажут рисунок победителя конкурса (с указанием имени и города участника) и приготовят блюдо по его рецепту!

Узнать имена победителей можно здесь.

А ещё подпишись на наш Telegram-канал - там много интересного!