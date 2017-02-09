Начат приём заявок на «Детское Евровидение-2017» 9 Февраля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Академия Популярной Музыки Игоря Крутого и канал «Карусель» объявляют о начале приёма заявок на участие в национальном отборочном туре конкурса «Детское Евровидение 2017».

Для подачи заявки на участие в Национальном отборочном туре необходимо заполнить форму на сайте: http://jesc-russia.ru. Там же можно ознакомиться с положением и правилами конкурса. Приём заявок продлится в этом году до 10 апреля.

Далее участников, прошедших по онлайн заявкам, ожидает отборочный тур, на котором профессиональное жюри объявит финалистов Национального отборочного тура, победитель которого и представит страну в одном из самых престижных международных конкурсов. Финал Национального отборочного тура пройдёт 3 июня в Международном детском лагере «Артек» в Крыму.

С 2016 года регламент конкурса претерпел существенные изменения. Это коснулось возраста участников: теперь в конкурсе могут принять участие дети от 9 до 14 лет (ранее от 10 до 15 лет). Проведение конкурса перенесено с вечернего на дневное время. Также было объявлено об изменении системы голосования в финале конкурса: решение будет принимать национальное жюри и детское национальное жюри, исключая этап зрительского голосования.

В этом году финал конкурса состоится в Грузии.

Уже третий год организацию Национального отбора и полную подготовку финалиста проведёт Академия популярной музыки Игоря Крутого.