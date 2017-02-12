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Удивительный музыкальный проект «Король караоке» — смотрите в эфире с 18 февраля!

12 Февраля, 2017

В мульт-караоке дети исполняют песни из любимых мультфильмов, демонстрируют вокальные данные, проявляют артистизм, словом, борются за титул Короля караоке.

В каждой программе состязаются четыре претендента (дети в возрасте 5-10 лет) на титул Короля караоке. Им предстоит пройти три конкурса, но победителем станет только один: он наденет корону и мантию и вместе с ведущим споет финальную песню. Телезрители тоже смогут петь вместе с участниками: внизу экрана располагаются тексты песен.

Неповторимую праздничную атмосферу на музыкальной площадке создают Его светлость Диско-луч — яркий и энергичный персонаж, который постоянно шутит и веселится. Ему помогают фрейлины-гусыни: как и Диско-луч, они обожают танцевать.

Оценивать выступления участников будет жюри — талантливые молодые певцы и актёры, победители престижных вокальных конкурсов. Бессменный член жюри — очаровательная Лайла, соведущая программы, танцовщица и певица. 

Смотрите выпуски шоу «Король караоке» в эфире еженедельно с 18 февраля по субботам в 11:30 МСК (с повтором по пятницам в 09:15 МСК).

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