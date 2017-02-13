«Детский КВН» — новое уникальное шоу на телеканале «Карусель»! 13 Февраля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Впервые, наравне со взрослыми, за обладание главного приза КВН вступили дети! Главные остряки от Калининграда до Сахалина сразятся в эфире телеканала «Карусель» за звание самых весёлых и находчивых детских команд!

Первая большая серия игр «Детского КВН» состоит из 12 захватывающих игр, все они будут показаны в эфире нашего канала. Первую игру открывает главный КВНщик страны, Президент Международного Союза Клуба Веселых и Находчивых Александр Васильевич Масляков. А ведущими «Детского КВН» стали достойная продолжательница династии КВН, 10-летняя Таисия Маслякова и участник Высшей Лиги КВН, капитан команды «Лас-Вегас» Александр Королёв.

Судить юных юмористов будет уважаемое жюри, состоящее из известных артистов, спортсменов и звезд Вышей лиги КВН: Денис Дорохов, Сосо Павлиашвили, Екатерина Стриженова, Юрий Николаев, Борис Грачевский, Алексей Ягудин, Дмитрий Кожома.

Финал конкурса пройдёт 6 мая 2017 года в эфире телеканала «Карусель».

Смотрите выпуски «Детского КВН» в эфире еженедельно с 18 февраля по субботам в 16:00 МСК (с повтором по понедельникам в 13:00 МСК).