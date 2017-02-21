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    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

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    Заботливые мишки. Добрые истории

    Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там

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    Три кота

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Представляем две новые игры по мультсериалу «Заботливые мишки»

21 Февраля, 2017

Пушистые спасатели научат детей играть на музыкальных инструментах и летать в облаках.

Есть на свете удивительная страна Добра, расположенная высоко в облаках. Она не зря носит такое название: здесь обитают очень славные и приветливые жители — Заботливые мишки. Пушистые спасатели научат детей не бояться трудностей, а смело их преодолевать.

Теперь вы можете не только следить за любимыми героями в мультфильмах, но и играть вместе с ними на нашем сайте. В игре «Заботливые мишки. Весёлый оркестр» герои научат детей играть на музыкальных инструментах, а в игре «Заботливые мишки. Чудо-облака» нужно подбрасывать героя с помощью воздушных шариков, чтобы он смог собрать как можно больше звездочек! Играйте вместе с нами!

Больше игр вы всегда надете по ссылке https://www.karusel-tv.ru/games

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