Представляем две новые игры по мультсериалу «Заботливые мишки» 21 Февраля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Пушистые спасатели научат детей играть на музыкальных инструментах и летать в облаках.

Есть на свете удивительная страна Добра, расположенная высоко в облаках. Она не зря носит такое название: здесь обитают очень славные и приветливые жители — Заботливые мишки. Пушистые спасатели научат детей не бояться трудностей, а смело их преодолевать.

Теперь вы можете не только следить за любимыми героями в мультфильмах, но и играть вместе с ними на нашем сайте. В игре «Заботливые мишки. Весёлый оркестр» герои научат детей играть на музыкальных инструментах, а в игре «Заботливые мишки. Чудо-облака» нужно подбрасывать героя с помощью воздушных шариков, чтобы он смог собрать как можно больше звездочек! Играйте вместе с нами!

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