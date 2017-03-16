Новая игра «Лабораториум» — играй на сайте, на планшете или мобильном телефоне! 16 Марта, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

В разделе «Игры» нашего сайта появилась новая обучающая и развлекательная игра. Ее персонаж, смешной хомяк, никого не оставит равнодушным!

Сюжет игры очень простой, но от этого не менее увлекательный. Последовательно соединяя шестеренки механизма, игрок сможет раскрутить колесо, и в нем побежит уморительный хомяк. Набирая очки, игрок будет открывать занимательные видеоролики с интересными опытами из передачи «Лабораториум». Игра развивает точность и внимание, а еще дает возможность повеселиться и посмотреть познавательные видео.

Набирай много очков, делись своим рекордом в соцсетях и расскажи всем друзьям о смешном хомяке! Игра доступна на сайте, а также для всех мобильных телефонов и планшетов на платформе Android (скачать в Google Play) и iOS (загрузить в AppStore).