Весеннее оформление эфира
Канал «Карусель» обновил межпрограммное оформление эфира.
Встречайте весну вместе с нашими забавными персонажами — медведем, акулой, лосем, инопланетянином и другими.
Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!
Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там
День страшилок