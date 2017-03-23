  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Заботливые мишки. Добрые истории

    Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там

  • 01:20
    Три кота

    День страшилок

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Передачи

Весеннее оформление эфира

23 Марта, 2017

Канал «Карусель» обновил межпрограммное оформление эфира.

Встречайте весну вместе с нашими забавными персонажами — медведем, акулой, лосем, инопланетянином и другими.

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