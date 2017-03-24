Новый сезон уникального научного проекта «Лабораториум» 24 Марта, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите в эфире с 27 марта!

В этом сезоне ведущие программы — близнецы Антон и Илья — решили смастерить нашему УМНИКу (универсальному многофункциональному научно-исследовательскому компьютеру) друга из бытового прибора.

В каждом выпуске программы молодые учёные расскажут зрителям о каком-нибудь бытовом приборе. В присутствии гостей студии — юных любознательных детей — ведущие просветят прибор сканером, разберут на детали, расскажут о принципах функционирования устройства и проведут с ним интересные опыты. И попытаются представить, получится ли из этого прибора друг для УМНИКа и как он будет выглядеть.

Кроме того, прямо с научного склада лаборантка Даша и Захар поделятся с ребятами полезными советами и интересными идеями о том, как еще можно использовать в быту различные приборы.

Расписание показов смотрите здесь.