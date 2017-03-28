  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Заботливые мишки. Добрые истории

    Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там

  • 01:20
    Три кота

    День страшилок

  • Передачи
  • Передачи
  • Передачи
  • Передачи
  • Передачи
Передачи

Началось голосование премии «Главные герои»

28 Марта, 2017

Внимание! Началось голосование Национальной детской премии «Главные герои»!

Заходите на сайт www.glavgeroi.ru, голосуйте в представленных номинациях и выбирайте своих главных героев!

Голосовать

Медиа

Предыдущая новость
Друзья, поздравляем вас с Днём российской анимации!
Следующая новость
Запишись на кастинг в программу «Король караоке»!