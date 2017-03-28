Началось голосование премии «Главные герои»
Внимание! Началось голосование Национальной детской премии «Главные герои»!
Заходите на сайт www.glavgeroi.ru, голосуйте в представленных номинациях и выбирайте своих главных героев!
Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!
Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там
День страшилок
Внимание! Началось голосование Национальной детской премии «Главные герои»!
Заходите на сайт www.glavgeroi.ru, голосуйте в представленных номинациях и выбирайте своих главных героев!