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Новая игра «Музыкальный пляж»

10 Апреля, 2017

Играй на сайте, на своем телефоне или планшете! Создавай пляжную музыку вместе с забавными животными!

На тропическом пляже собралась группа музыкантов — забавных зверей и птиц. Каждый из них играет на музыкальном инструменте или издает смешной звук, а солирует в группе красивый попугай.

Но не только животные играют музыку — абсолютно все предметы на сцене издают мелодичные звуки, создавая композицию. Просто нажимай на любые предметы и персонажей, управляй оркестром, создавай отличную пляжную музыку!

Игра доступна на сайте, а также в виде приложения для мобильных телефонов и планшетов на платформе Android (скачать в Google Play) и iOS (загрузить в AppStore).

 

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