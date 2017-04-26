Премьера мультсериала «Мадемуазель Зази» 26 Апреля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения очаровательной девочки Зази и ее друзей — в эфире «Карусели» с 30 апреля!

Зази и Макс — неразлучные друзья, как и вся компания: Педро, Тарик, Синди и Абигейл! Ребятам по 7 лет, они живут на побережье и им так весело вместе! Симпатичная компания вовлекает нас в свои игры, шутки и ежедневные захватывающие приключения. Придумывая различные забавы и игры, друзья не только прекрасно проводят время, но и многому учатся, помогая друг другу. Поэтому с каждым днём их дружба только крепнет!

Премьера мультсериала состоится 30 апреля в 20.40 (МСК). Расписание всех показов смотрите здесь.