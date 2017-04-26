  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Заботливые мишки. Добрые истории

    Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там

  • 01:20
    Три кота

    День страшилок

  • Передачи
  • Передачи
  • Передачи
  • Передачи
  • Передачи
Передачи

Премьера мультсериала «Мадемуазель Зази»

26 Апреля, 2017

Приключения очаровательной девочки Зази и ее друзей — в эфире «Карусели» с 30 апреля!

Зази и Макс — неразлучные друзья, как и вся компания: Педро, Тарик, Синди и Абигейл! Ребятам по 7 лет, они живут на побережье и им так весело вместе! Симпатичная компания вовлекает нас в свои игры, шутки и ежедневные захватывающие приключения. Придумывая различные забавы и игры, друзья не только прекрасно проводят время, но и многому учатся, помогая друг другу. Поэтому с каждым днём их дружба только крепнет!

Премьера мультсериала состоится 30 апреля в 20.40 (МСК). Расписание всех показов смотрите здесь.

Медиа

Предыдущая новость
«Отряд джунглей спешит на помощь» — премьера 1 мая!
Следующая новость
Новая игра «Музыкальный пляж»