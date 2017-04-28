«Отряд джунглей спешит на помощь» — премьера 1 мая! 28 Апреля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите премьеру мультсериала о невероятных приключениях защитников джунглей!

Главный герой мультсериала — пингвин Марис, который думает, что он… тигр! У него есть рыбка по имени Джуниор, который, как и Марис, носит полосатую тигриную расцветку. А еще храброго пингвина окружают верные друзья — горилла Мигель, лягушки Эл и Боб, долгопят Гилберт и летучая мышь Батрисия. Все вместе они — отряд джунглей.

Эта группа животных олицетворяет порядок, справедливость и бесстрашие. Если в джунглях возникла проблема или несправедливость, которую нужно исправить, не стоит беспокоиться: просто пошлите сигнал отряду джунглей, и он поспешит на помощь! С отрядом джунглей просто невозможно заскучать: храбрые звери всегда готовы к приключениям, а их общение — это бесконечный источник веселья и комичных ситуаций.

Смотрите премьеру мультсериала на канале «Карусель» 1 мая в 15:30 (МСК).