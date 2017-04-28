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    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

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«Отряд джунглей спешит на помощь» — премьера 1 мая!

28 Апреля, 2017

Не пропустите премьеру мультсериала о невероятных приключениях защитников джунглей!

Главный герой мультсериала — пингвин Марис, который думает, что он… тигр! У него есть рыбка по имени Джуниор, который, как и Марис, носит полосатую тигриную расцветку. А еще храброго пингвина окружают верные друзья — горилла Мигель, лягушки Эл и Боб, долгопят Гилберт и летучая мышь Батрисия. Все вместе они — отряд джунглей.

Эта группа животных олицетворяет порядок, справедливость и бесстрашие. Если в джунглях возникла проблема или несправедливость, которую нужно исправить, не стоит беспокоиться: просто пошлите сигнал отряду джунглей, и он поспешит на помощь! С отрядом джунглей просто невозможно заскучать: храбрые звери всегда готовы к приключениям, а их общение — это бесконечный источник веселья и комичных ситуаций.

Смотрите премьеру мультсериала на канале «Карусель» 1 мая в 15:30 (МСК).

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