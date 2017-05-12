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Новая игра «Фигурикс» — уже на сайте!

12 Мая, 2017

Управляя падающими фигурами, собери как можно больше линий без пропусков.

«Фигурикс» — это занимательная игра-головоломка. Все темы и фигуры в этой игре необычные — это разнообразные фрукты, сладости, вещи со старого чердака, сокровища затонувших кораблей, обломки древних храмов и символы загадочной Японии. Игра не только увлекательна сама по себе, но еще развивает внимание и точность.

Играй на сайте и делись своими рекордами с друзьями в соцсетях! Также игра доступна в виде приложения для мобильных телефонов и планшетов на платформе Android (скачать в Google Play) и в AppStore для iOS.

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