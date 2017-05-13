Премьера программы «Весёлая ферма» 15 мая 13 Мая, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Весёлая ферма — это образовательная программа для детей и их родителей, которая рассказывает о пользе свежих овощей, ягод и фруктов.

Каждый выпуск программы — путешествие в мир ботаники и садоводства. Весёлый фермер Олег Найда научит зрителей делать грядки прямо у себя на подоконниках, расскажет об истории возникновения различных плодовых, ягодных и овощных культур. Вы узнаете, как вырастить экзотические культуры (в том числе и декоративные) в условиях квартиры, сада или целой фермы и получите советы по уходу за ними.

Доктор Витаминкин раскроет тайну всех полезных веществ и свойств свежих продуктов, а повар Кирилл Никитин научит зрителей готовить удивительные десерты, закуски, салаты и прочие полезные блюда из овощей и фруктов.

Премьера — 15 мая. Смотрите в эфире с понедельника по четверг в 10:55 (МСК).