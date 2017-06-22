Изучаем английский язык вместе с «Magic English»! Премьера 26 июня 22 Июня, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Альфи — удивительный лесной эльф, который обучает детей английскому языку. Вместе со своим другом, попугаем Флинтом, он приглашает детей в волшебную лесную школу.

У Альфи есть необычный метод обучения — на каждом уроке он дарит ученикам подарки. Но чтобы их получить, ребятам необходимо выучить названия этих предметов на английском языке. Если ученики будут хорошо заниматься, то в конце занятия добрый эльф угостит их сладостями.

Благодаря стараниям преподавателя Альфи, увлекательным играм и наградам дети изучают английский язык быстро и с большим энтузиазмом!

Смотрите программу «Magic English» с 26 июня с понедельника по четверг в 9:15 (МСК).