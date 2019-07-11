Наука для больших и маленьких

Добавить в закладки

11 июля, 2019

Вас ждет захватывающее путешествие в мир научных открытий для детей младшего и среднего школьного возраста. Ответы на интересные вопросы дети узнают из ярко иллюстрированных, красочных книг со схемами и графиками! Лёгким и понятным языком эти книги расскажут о базовых научных знаниях из разных областей: химии, квантовой физики, исследованиях космоса и многих других. Наука — это увлекательно!

«Химия»

Каждый из нас немного химик! Не верите? А ведь всего за несколько часов человек наблюдает целый букет химических реакций и принимает участие в их создании. Мы вдыхаем и выдыхаем, готовим еду, поливаем растения… Книга "Химия" просто и интересно расскажет читателю об этой удивительной науке. Как появилась химия? Что такое вещество? Как распознать химическую реакцию? В книге раскрываются основные понятия и законы химии, а яркие иллюстрации и схемы делают чтение ещё интереснее! Павел Бобков. Закончил МАТИ РГТУ им. К. Э. Циолковского. Уже более 10 лет занимается сборкой и испытаниями ракетных двигателей, в настоящий момент, в должности ведущего инженера. Автор научных публикаций о взаимодействии лазерного излучения с неоднородными жидкими средами.

«Квантовая физика»

В серии «Первые книжки о науке» вместе с читателем автор вновь проделает знаменитый мысленный эксперимент с котом Шредингера, выяснит, как атомы могут находиться в двух местах одновременно и как квантовая физика помогла изобрести автоматические двери с датчиком движения. «Квантовая физика» – это отличная альтернатива скучным учебникам для школьников средних классов. Книга пробуждает живой интерес к науке, ведь все, что нас окружает в современном мире, сделано с применением научных знаний.

«Техника будущего»

Роботы уже могут: вести экскурсии, переводить с одного языка на другой, устраивать шоу, заниматься уборкой дома, работать в метро, лечить пациентов, сниматься в кино, нянчить младенцев, доить коров, обслуживать нас в кафе, управлять автомобилем и самолетом, участвовать в марафоне и... даже спасти человека! Роботы пока не могут: думать, чувствовать радость, боль и другие эмоции, желать и делать что-то по собственной воле, шутить и понимать шутки, но они уже учатся...



«Лекции профессора Чайникова»

Теперь не обязательно учить физику с серьезным выражением лица, можно и с улыбкой! Скажите честно, вас пугают слова, похожие на "конденсатор", знаете ли вы, как выглядит диод, дрожите ли при звуковых колебаниях, можете ли отличить отрицательно заряженные частицы от положительных, описать электрический ток или ответить на вопрос "что такое звук?"... Если вы смело говорите "да", то вы физик, а если чешите в затылке, бубните что-то и отводите глаза, то ученик средних или старших классов и вам просто необходимо открыть и прочитать яркую повесть Эдуарда Успенского "Лекции профессора Чайникова", которая поможет вам во всем этом разобраться. И не просто разобраться, а получить невероятное удовольствие от чтения и искрометного веселья, царящего на этих страницах.

«Краткая история всего на свете»

В книге "Краткая история всего на свете" собраны самые интересные ответы на самые необычные вопросы об окружающем мире, животных, истории, музыке, технике и географии. Какая страна занимает 13 000 островов? Кто придумал оперу? Почему нот семь? Какая сова охотится при свете солнца? Когда появился простой карандаш? Правда ли, что в Колизее был лифт? Эта книга порадует любого почемучку, дав ответы на многие интересные вопросы. Для младшего и среднего школьного возраста.

Материал предоставлен редакцией «Аванта»