Мультсериал «Гормити»

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11 июля, 2019

Не пропустите премьеру приключенческого мультсериала о сражениях воинов добра и зла!

Давным-давно волшебный остров Горм находился под угрозой страшного врага — дарканов. Гормити под предводительством своих могущественных лордов объединили силы, чтобы противостоять этой угрозе. Война разразилась, но Гормити победили! Сегодня эту битва помнят как легендарную. Единственное оставшееся доказательство — это сохранившаяся башня, древняя крепость защитников добра.

Когда четверо юных героев обнаруживают башню, сбывается пророчество: дарканы вернулись! Наши герои должны попытаться призвать легендарных Гормити и раскрыть свои силы, чтобы спасти мир!

Смотрите премьеру мультсериала 12 июля в 23:15 МСК.