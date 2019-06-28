Мультсериал «Радужный мир Руби»

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7 июля, 2019

Добрые истории о находчивой девочке Руби, которая волшебным образом переносится в Радужную деревню — причудливую страну, населенную её игрушками.

Жители сказочной страны рассказывают Руби о какой-либо неприятности, которая их беспокоит. Чтобы исправить ситуацию, девочка превращается в представителя той профессии, которая поможет решить проблему. Она становится врачом, полицейским или пожарным и с радостью помогает своим друзьям.

Мультсериал помогает детям не бояться мечтать и верить в то, что они могут осуществить любое желание и стать теми, кем захотят.

Смотрите премьеру мультсериала с 8 июля по будням в 09:50 МСК.