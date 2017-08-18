Новый сезон «Бум! Шоу» — в эфире с 21 августа! 18 Августа, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

В новом сезоне программы супергерой Мэт продолжает изучать нашу планету: он намерен облететь всю Землю, чтобы узнать, как веселятся люди в разных странах.

В новых выпусках к друзьям присоединилась очаровательная Ника, сестра Астры, также большая мастерица, а еще Бум-облако, которое рассказывает о странах, в которых побывало. По-прежнему с нами выдумщик Тим, самый умный пёс на телевидении Наум и главная модница «Бум! Шоу» — Брусничка.

Во время эфира ведущие мастерят маскарадные и национальные костюмы, придумывают игры для тематической вечеринки и делятся со зрителями интересными сведениями о культуре, языке и достопримечательностях разных стран.

В каждом выпуске к праздничному веселью присоединяются гости. Чтобы попасть на «Бум! Шоу», нужно написать ведущим интересное письмо с БУМ-новостью или правильно ответить на вопросы Наума, которые он задает в конце каждого выпуска. Самых внимательных и любознательных детей мы пригласим в студию!

Расписание выхода программы в эфир смотрите здесь.