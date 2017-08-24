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Новые приключения чешского Кротика на телеканале «Карусель»

24 Августа, 2017

Мультсериал «Кротик и Панда» стартует в эфире уже 3 сентября!

Смотрите продолжение приключений легендарного чехословацкого персонажа — кротика. Новый мультсериал будет посвящен знакомству героя с пандой и их дружбе. Помимо встречи с новыми героями юных зрителей ждет еще один сюрприз — персонажи мультсериала заговорят и даже запоют (ранее Кротик в мультсериале не разговаривал).

Кротик — известный анимационный персонаж, созданный чешским художником Зденеком Милером. Вместе с этим милым героем выросло не одно поколение детей, как в Чехии, так и за ее пределами, в том числе и в СССР, и даже далеком Китае. Панда же является одним из главных символов Китая, поэтому с выбором нового друга для чешского крота у создателей анимационного сериала проблем не возникло.  

Смотрите премьеру мультсериала 3 сентября в 17:20 (МСК).

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