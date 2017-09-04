Телеканал «Карусель» открывает школу видеоблогеров! 4 Сентября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Хочешь научиться снимать классные видео, набирать кучу просмотров, миллионы лайков и стать звездой Интернета? Тогда добро пожаловать на уроки!

Наши наставники Катя, Вика и Илья приготовили для вас обучающие ролики о том, что нужно знать каждому начинающему видеоблогеру. О том, как правильно снимать и монтировать видео, об интересных темах для роликов, о том, как раскрутиться и стать популярным, и о много другом. В конце каждого видео вас ждёт задание, выполнив которое вы можете выиграть приз от канала «Карусель»!

Вы должны будете снять видео по заданию от наставников и прислать его на наш сайт. По итогам каждого урока из пяти роликов, которые наберут максимальное количество голосов зрителей, редакция совместно с наставниками выберет одного победителя, который получит приз и выйдет в финал!

Участие в конкурсе могут принять дети от 6 до 12 лет. Конкурс проводится с 4 сентября по 9 ноября 2017 г.

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