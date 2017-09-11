Яркие премьеры на телеканале «Карусель» 11 Сентября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Новый сезон начался с ярких премьер: красочный калейдоскоп из познавательных и развлекательных шоу, любимых мультсериалов и весёлых игровых проектов порадует маленьких телезрителей.

Начни утро с шуток, сюрпризов и, конечно, мультиков. Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С утра любимые персонажи разбудят ребёнка гораздо быстрее будильника — Хрюша, Степашка, Филя, Каркуша, Муром, Мишутка, в программе «С добрым утром, малыши». А ежедневный прогноз погоды поможет телезрителям не ошибиться с выбором одежды и подскажет, нужно ли взять зонт. Просыпайтесь с нами, и ваше утро обязательно будет добрым!

В новом сезоне шоу «Король караоке» участники вступят в неравный бой за корону и исполнят всеми любимые песни из популярных мультфильмов. Удивительный музыкальный проект, в котором дети демонстрируют вокальные данные, перевоплощаются в сказочных персонажей, проявляют артистизм, словом, борются за титул Короля караоке. Весёлый и энергичный ведущий Диско-луч постоянно шутит и зажигает, создавая неповторимую атмосферу на танцполе. Бессменный член жюри — очаровательная Лайла, соведущая программы, а также талантливые молодые певцы.

Телезрители смогут спеть вместе с участниками 9 сентября в 11:30 по мск на телеканале «Карусель».

Второй сезон самого зажигательного шоу уже в эфире: весёлый космический путешественник и бесстрашный герой Мэт продолжает изучать нашу планету в развлекательной программе «Бум! Шоу». На нашей планете Мэт нашел самых веселых друзей во всей Галактике, и теперь они вместе готовы облететь всю Землю, чтобы узнать, как веселятся люди в разных странах. В новых выпусках к друзьям присоединилась очаровательная Ника, сестра Астры, также большая мастерица, а ещё Бум-облако, которое рассказывает о странах, в которых побывало. По-прежнему с нами выдумщик Тим, самый умный пёс на телевидении Наум и главная модница «Бум! Шоу» — Брусничка.

Отправляемся в увлекательное путешествие с понедельника по четверг в 16:00 по мск.

Главная телевизионная премьера осени — Международный конкурс исполнителей детской песни «Евровидение – 2017». В этом году музыкальный конкурс «Детское Евровидение» покажет телеканал «Карусель». Нашу страну представит 13-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья». Полина — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого, лауреат международного арт-фестиваля «Езерски Бисери», участница телепроектов «Голос. Дети», «Песня года – 2014» и многих других.

Пятнадцатый ежегодный музыкальный конкурс пройдет 26 ноября 2017 года в столице Грузии — Тбилиси. Не пропусти прямой эфир и болей за Россию!

Любителям сказок, магии и волшебства стоит заглянуть к волшебнику Лёше Гигаури. В программе «Невозможное возможно» он с легкостью творит чудеса, раскрывает секреты фокусов и делится трюками.

Познавательным окажется для юных зрителей мастерская «Умелые ручки». Весёлая девочка Криворучка приглашает в свой домик, где под чутким руководством мастера создаст картины из зёрен, смастерит игрушку или открытку для мамы, сотворит собственный рисунок на футболке.

Что может быть аппетитнее шоколадных тортиков и кремовых пирожных? Зачем нашему организму требуется кальций? И как порадовать маму вкусным и полезным завтраком? В новом сезоне мальчики и девочки вместе с ведущим Романом Ладневым отправятся в кулинарное путешествие по регионам и областям нашей огромной страны. Знакомьтесь с национальной кухней и традициями народов России, готовьте самые вкусные и особенные блюда вместе с программой «Секреты маленького шефа».

Телеканал «Карусель» в сотрудничестве с Государственной Третьяковской галереей представляют главную премьеру сезона — уникальный научно-познавательный проект «Давайте рисовать!» Фея Незабудка и бессменный помощник — весельчак Каляка-Маляка — затевают веселую игру: зрители развивают творческое мышление, учатся рисовать и волшебным образом попадают в галерею, чтобы познакомиться с шедеврами великих Мастеров.

Раскрываем свои творческие способности с 18 сентября на телеканале «Карусель».

Не обойдётся на «Карусели» и без анимационных фильмов! В эфире впервые появятся новые российские мультсериалы: «С.О.Б.Е.З», «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Герои Энвелла», а также премьерные серии полюбившихся мультсериалов «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль».

Самых маленьких зрителей телеканала ждет неожиданный сюрприз: новый мультсериал от создателей «Летающих зверей» — «Машинки».

Продолжаются невероятные приключения Вспыша и его друзей в мультсериале «Вспыш и чудо-машинки».

Еще один познавательный мультсериал — «Суперкрылья. Джет и его друзья». Верные друзья продолжают доставлять детям посылки по всему миру, но теперь они посетят еще больше стран, побывают в самых дальних уголках нашей планеты.

В новом сезоне мультсериала «Щенячий патруль» отважный школьник Зик вместе со своими друзьями, командой щенков, продолжает помогать попавшим в беду.

Смотрите телеканал «Карусель» в новом осеннем сезоне!