Новый сезон «Давайте рисовать!» — в эфире с 18 сентября 15 Сентября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Созданная совместно с Государственной Третьяковской галереей, программа познакомит юных художников с работами известных мастеров и основными жанрами русской живописи.

Участники программы и зрители рисуют и развивают творческое мышление в волшебной Школе рисования цветочных фей у доброй Феи Незабудки и весёлого Каляки-Маляки. Фея Незабудка приглашает всех отправиться в необычное путешествие в Государственную Третьяковскую галерею и познакомиться с творчеством признанных мастеров.

Каждый урок рисования посвящен популярным жанрам живописи, творческой манере русских художников. Любое задание ребятам по силам, ведь Фея Незабудка всё понятно объясняет и показывает, а если надо, то и помогает. После мастер-класса ученики с легкостью смогут создать свой шедевр по мотивам творчества мастеров. Искусство становится ближе и понятнее!

В конце каждого выпуска телезрителей ждет познавательная арт-викторина от Феи Незабудки. Присылайте правильные ответы на вопросы, чтобы вас пригласили в Школу рисования цветочных фей!

Смотрите программу «Давайте рисовать!» с 18 сентября с понедельника по четверг в 9:15 (МСК).