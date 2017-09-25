Победители первых двух этапов конкурса «Школа видеоблогеров» 25 Сентября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Первые два этапа конкурса «Школа видеоблогеров» завершены, и мы объявляем имена победителей.

Лучше всех с заданием первого урока «Расскажи про свое главное впечатление лета» справилась Ксения Лалетина из Тюмени. Поздравляем!

Победительницей второго этапа «Расскажи про свою школу и одноклассников» стала Анастасия Криворотько. Примите наши поздравления!

В качестве приза они получат потрясающий кубик-проектор CINEMOOD Storyteller.

Наш конкурс продолжается, впереди еще много интересных заданий, и присоединиться вы можете прямо сейчас на странице "Школы видеоблогеров"!