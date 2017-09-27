Погиб ведущий программы «Пора в космос» Егор Клинаев 27 Сентября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

27 сентября в дорожном инциденте трагически погиб актёр Егор Клинаев.

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года, с 2010 по 2014 годы был ведущим программы «Пора в космос», выходившей на канале «Карусель».

Егор вырос в музыкальной семье, с раннего детства отличался активностью и увлекался экстремальными видами спорта. Во время съемок программы «Пора в космос» он опробовал на себе все космические тренажёры и симуляторы, брал интервью у известных российских космонавтов и с большим энтузиазмом рассказывал телезрителям обо всем, что узнал сам. Позже Егор зарекомендовал себя как молодой талантливый актёр и снимался в российских сериалах.

27 сентября 2017 года Егор Клинаев трагически погиб в дорожном инциденте в Москве. Канал «Карусель» приносит соболезнования родственникам и друзьям погибшего.