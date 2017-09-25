Осеннее оформление на телеканале «Карусель» 25 Сентября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

С сентября телеканал «Карусель» обновил межпрограммное оформление и запустил яркие фактурные заставки с динамическими плашками.

В осеннем сезоне эфир телеканала наполнили оригинальные анимационные сюжеты, главные герои которых специально созданы в технике оригами: котенок, пингвин, слон, рыбки, осьминог, олень и инопланетяне.

Общая концепция эфирного оформления телеканала — техника оригами. Это легендарное искусство складывания фигурок из бумаги, направленное на полноценное развитие ребенка, а еще отличный способ развить логическое и пространственное мышление и внимание. Кроме того, он также способствует интеллектуальному развитию ребенка.

Анимационные бумажные персонажи стали участниками маленьких тематических историй, которые уже сейчас можно увидеть на телеканале «Карусель».

Встречаем осень яркими красками и солнечными улыбками вместе с телеканалом «Карусель»!