Примите участие в конкурсе LEGO® Friends! 2 Октября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

«Карусель» приглашает вас окунуться в приключения вместе с подружками LEGO® Friends и помочь героиням отправиться в путешествие!

Каждую неделю Подружки LEGO® Friends будут давать тебе задания для рисунков и аппликаций. Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, внимательно посмотри видео-истории и ответь на вопросы.

Три участника, которые соберут больше всех «сердечек» от пользователей, станут победителями недели и получат конструкторы LEGO® Friends. И так пять недель подряд!

Выполни задание недели!

Посмотри ролики недели и ответь на вопросы!

Загрузи свою работу и зови друзей голосовать!

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