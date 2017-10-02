Примите участие в конкурсе LEGO® Friends!
«Карусель» приглашает вас окунуться в приключения вместе с подружками LEGO® Friends и помочь героиням отправиться в путешествие!
Каждую неделю Подружки LEGO® Friends будут давать тебе задания для рисунков и аппликаций. Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, внимательно посмотри видео-истории и ответь на вопросы.
Три участника, которые соберут больше всех «сердечек» от пользователей, станут победителями недели и получат конструкторы LEGO® Friends. И так пять недель подряд!
- Выполни задание недели!
- Посмотри ролики недели и ответь на вопросы!
- Загрузи свою работу и зови друзей голосовать!