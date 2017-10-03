Представительница России на «Детском Евровидении-2017» сняла клип на конкурсную песню 3 Октября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Академия популярной музыки Игоря Крутого представила видеоработу Полины Богусевич на трек «Крылья».

Самой страшной войной является война в собственной семье. Множество детей по всему миру подвергаются жестокому обращению в неблагополучных семьях, страдают морально и физически от братьев, сестёр, сверстников.

В клипе на песню «Крылья» эта животрепещущая тема поднята аллегорично через движение и пластику. Сама Полина Богусевич выступает свидетелем происходящего, незримым Ангелом-хранителем, вселяющим надежду.

Я расправлю крылья за твоей спиной,

Станет небо ближе, если ты со мной.

Крылья ты не потеряй! Выше, к солнцу,

Вслед за мною долетай!

В кадре семья, где ребенок сталкивается с безразличием родителей, погрязших в собственных конфликтах, жестокостью со стороны сестер и собственным подростковым максимализмом. Одно поспешное слово или действие может навсегда изменить жизнь ребёнка.

Но, несмотря на все трудности, девочка продолжает мечтать и верить в лучшее, получая в конце клипа неожиданную поддержку.

Режиссёрами клипа выступила команда «Luck Out Club».

«Прежде всего, это социальная история о жестоком обращении родителей с детьми, — рассказывает режиссёр Сергей Гуманюк. — У кого-то это происходит непроизвольно, у кого-то — сознательно. Люди стали терять веру в себя, исчезает культура. Это следствием отражается на воспитании детей. Главный посыл этого видео в том, что каждый ребёнок рождается с крыльями, и наша задача — помочь их раскрыть! Но, в силу различных обстоятельств, мы часто не замечаем, как сами же прочно связываем их ребёнку за спиной... Мы придумали очень интересный ход. Наша видеоистория заканчивается на недосказанной ноте, фразой «продолжение следует», и это продолжение вы увидите уже на сцене “Детского Евровидения”».

Практически все события видео сняты в режиме однокадровой съёмки, что требовало огромного профессионализма и слаженности в работе всех задействованных персонажей.

«Мне удалось поработать с такими профессионалами, что время пролетело незаметно, — делится впечатлениями Полина. — Я очень боялась, что что-то пойдёт не так, но, когда увидела идею, поняла, что все будет на высшем уровне. Это были съёмки моего самого первого клипа, и эти ощущения останутся у меня на всю жизнь. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто работал и помогал создавать такой шедевр».

Приоткрывая тайну, Академия популярной музыки Игоря Крутого, организаторы подготовки российской конкурсантки, рассказали, что видеоистория получит неожиданное продолжение в сценическом номере во время самого конкурса, который состоится 26 ноября 2017 года в Тбилиси.