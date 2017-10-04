«Семья Светофоровых. Продолжение» стартует на телеканале «Карусель» 4 Октября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

9 октября на телеканале «Карусель» стартует второй сезон уникального проекта — первого детского образовательного сериала «Семья Светофоровых».

Это сериал не только о правилах дорожного движения, но и о правилах в жизни. О том, что каждый день нам приходится принимать важные решения, действовать по правилам или вопреки им.

Герои сериала — семья Светофоровых. Папа — Семён, мама — Светлана и трое детей — Артем, Лиза и младший, Семён Семёныч, а также бабушка, которая работает экскурсоводом в музее Госавтоинспекции и дедушка — майор в отставке Степан Иванович Светофоров.

Во втором сезоне «Семьи Светофоровых» весёлая семья станет ещё больше: на долгое время из Санкт-Петербурга к ним приезжают пожить двоюродные брат и сестра Сеньки, Лизы и Артема — пятилетняя Тая и девятилетний Димка. Маленькие актёры Таисия Скоморохова (известная зрителям по блестящему выступлению в шоу «Лучше всех!» на Первом канале) и Арсений Мурзин, несомненно, внесли во второй сезон много не только смешного, но и познавательного и поучительного.

Роль дедушки исполняет всеми любимый актёр Борис Васильевич Щербаков. Бабушка ему подстать — её играет великолепная актриса Ольга Николаевна Науменко, которая навсегда покорила зрителей ролью Гали в кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Их киносын, Семён Светофоров, пошел по стопам отца и стал инспектором ДПС, настоящим капитаном полиции. Роль Семёна Светофорова играет актёр Алексей Моисеев, которому не привыкать к ролям полицейских. Его жену — кондитера Светлану — сыграла Ольга Чудакова. По иронии судьбы, когда-то Алексей и Ольга действительно были женаты.

Артём и Лиза — старший сын и средняя дочь в семье Светофоровых. Они обычные подростки со своим сложным отношением к правилам в принципе. Артёма играет молодой, но очень перспективный актёр Андрей Шишков. Перед ним стояла непростая задача — сыграть обаятельного зануду, который должен завоевать сердце главной красавицы класса Даши (Василина Юсковец) и подружиться с хулиганом Максом (Денис Лукин).

Во втором сезоне линия «школьного романа» Артёма и Даши будет продолжена, но останутся ли они вместе во втором сезоне — одна из интриг сериала.

Обаятельная, смешная, немного взбалмошная и очень талантливая Лиза (Мирослава Михайлова), как известно, хочет быть «звездой» — и непременно будет.

Режиссёром продолжения истории «Семьи Светофоровых» остался Артур Багатов, который отличается не только своим талантливым видением детского игрового проекта, но и невероятной способностью и даром работать с юными актёрами.

В сериале по-прежнему можно увидеть не только любимых актёров, но и «звёзд», которые с огромным удовольствием выступили в камео: телеведущие Алексей Лысенков, Ирина Муромцева, Светлана Зейналова, композитор Виктор Чайка, актёр Михаил Багдасаров.

Авторы идеи и первого, и второго сезона Семьи Светофоровых — Оксана Барковская, Ирина Гурьянова и Наталья Бернякова.

Сценарии написали талантливые сценаристы Родион Белецкий, Михаил Палатник и Марина Кошкина.

Режиссёр — Артур Богатов

Композитор — Виктор Чайка

Креативный продюсер и шеф-редактор — Ирина Гурьянова

Исполнительный продюсер — Наталья Бернякова

Генеральный продюсер проекта — Оксана Барковская

С 9 октября, по будням, в 14:00 (повтор на следующий день в 23.35, МСК), на телеканале «Карусель» смотрите второй сезон первого образовательного сериала «Семья Светофоровых».