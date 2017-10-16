«Невозможное возможно» на MIPJunior 2017 16 Октября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Программа «Невозможное возможно» попала в программу MIPJunior 2017 Kids success across the Globe.

MIP Junior — ведущая выставка детского контента, объединяющая самых влиятельных покупателей, продавцов и производителей детских телевизионных программ, — прошла в эти выходные, 14-15 октября 2017 года.

В течение двух дней ключевые телеканалы отсматривали лучшие детские программы со всего мира. В их число попала и программа «Невозможное возможно» нашего телеканала.

Расписание показов премьерных выпусков программы на канале «Карусель» смотрите здесь.