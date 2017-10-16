Победители трех этапов конкурса «Школа видеоблогеров» 16 Октября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Завершились четвертый, пятый и шестой этапы конкурса «Школа видеоблогеров», и мы объявляем победителей

С заданием четвертого этапа "Полезные штуки для школы своими руками" лучше всех справилась Лупсанова Антонина! Молодец!

В уроке №5 "Как придумать крутой челлендж" победила Эльвира Черкасова! Поздравляем!

И, наконец, в шестом уроке "Самые крутые штуки своими руками для развлечения" выиграл Зенов Иван! Ура!

Все они стали финалистами конкурса и поборятся за звание самого крутого видеоблогера! В качестве приза за этот этап они получат потрясающий кубик-проектор CINEMOOD Storyteller.

Наш конкурс продолжается, впереди еще много интересных заданий, и присоединиться вы можете прямо сейчас на странице "Школы видеоблогеров"!