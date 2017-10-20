Победители второго этапа конкурса LEGO® Friends «Поймай волну веселья» 20 Октября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Из тех, кто правильно ответил на вопросы викторины и набрал наибольшее число голосов зрителей, мы выбрали троих победителей, которые получат призы — конструкторы LEGO® Friends.

Завершился второй этап конкурса LEGO® Friends «Поймай волну веселья»!

Вы прислали нам очень много работ с самыми невероятными летними приключениями подружек.

Из тех работ, которые набрали больше всего голосов зрителей, мы выбрали троих победителей, которые получат призы — конструкторы LEGO® Friends. Это Бессонова Надежда, Бородулина Ева и Шадиева Александра ! Поздравляем!

Конкурс LEGO® Friends «Поймай волну веселья» на этом не заканчивается, вы можете принять участия в следующих этапах на странице https://www.karusel-tv.ru/legofriends/steps