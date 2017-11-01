Начался конкурс «Открытка маме»! 1 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Канал «Карусель», игрушки «Делай с мамой» и «Kribli Boo» приглашают вас сделать яркую открытку для мамы и поучаствовать в конкурсе!

26 ноября в России отмечается «День матери». Сделайте для мамы замечательную открытку с помощью нашего конструктора открыток, поучаствуйте в конкурсе и выиграйте приз!

Сфотографируйтесь вместе со своей мамой

Загрузите фотографию и с помощью нашего конструктора открыток создайте самую классную открытку

Отправьте открытку для участия в конкурсе

Приглашайте друзей голосовать за вашу работу

10 победителей получат призы — игрушки «Делай с мамой» и «Kribli Boo»! Также вы сможете распечатать свою открытку и подарить её маме.

В конкурсе могут поучаствовать дети от 6 до 12 лет с 1 по 26 ноября 2017 года.

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