Начался конкурс «Открытка маме»!
Канал «Карусель», игрушки «Делай с мамой» и «Kribli Boo» приглашают вас сделать яркую открытку для мамы и поучаствовать в конкурсе!
26 ноября в России отмечается «День матери». Сделайте для мамы замечательную открытку с помощью нашего конструктора открыток, поучаствуйте в конкурсе и выиграйте приз!
- Сфотографируйтесь вместе со своей мамой
- Загрузите фотографию и с помощью нашего конструктора открыток создайте самую классную открытку
- Отправьте открытку для участия в конкурсе
- Приглашайте друзей голосовать за вашу работу
10 победителей получат призы — игрушки «Делай с мамой» и «Kribli Boo»! Также вы сможете распечатать свою открытку и подарить её маме.
В конкурсе могут поучаствовать дети от 6 до 12 лет с 1 по 26 ноября 2017 года.