Объявлены имена всех финалистов проекта «Школа видеоблогеров»
Завершились седьмой, восьмой и девятый этапы конкурса «Школа видеоблогеров». Мы объявляем победителей и задание на финал!
Задание седьмого урока "Какие правила должен соблюдать блогер" лучше всех выполнила Кузина Софья!
В уроке №8 "Лучшие зимние развлечения" выиграла Ева Чернова!
И победительницей последнего, девятого, этапа стала Мария Филина! Поздравляем!
Все они стали финалистами конкурса и поборятся за звание самого крутого видеоблогера! В качестве приза за этот этап они получат потрясающий кубик-проектор CINEMOOD Storyteller.
Из-за большого количества присланных на конкурс интересных и хороших работ, редакция канала «Карусель» решила допустить до финального этапа дополнительных участников, который смогут побороться за главный приз. Имена всех участников финального этапа можно найти на странице https://www.karusel-tv.ru/videoschool/finalists