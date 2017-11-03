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Передачи

Объявлены имена всех финалистов проекта «Школа видеоблогеров»

3 Ноября, 2017

Завершились седьмой, восьмой и девятый этапы конкурса «Школа видеоблогеров». Мы объявляем победителей и задание на финал!

Задание седьмого урока "Какие правила должен соблюдать блогер" лучше всех выполнила Кузина Софья!

В уроке №8 "Лучшие зимние развлечения" выиграла Ева Чернова!

И победительницей последнего, девятого, этапа стала Мария Филина! Поздравляем!

Все они стали финалистами конкурса и поборятся за звание самого крутого видеоблогера! В качестве приза за этот этап они получат потрясающий кубик-проектор CINEMOOD Storyteller.

Из-за большого количества присланных на конкурс интересных и хороших работ, редакция канала «Карусель» решила допустить до финального этапа дополнительных участников, который смогут побороться за главный приз. Имена всех участников финального этапа можно найти на странице https://www.karusel-tv.ru/videoschool/finalists

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