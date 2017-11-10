Объявлен победитель финала конкурса "Школа видеоблогеров" 10 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Из всех присланных работ жюри выбрало одного победителя и трех участников, которые получат специальный призы от канала.

Мы благодарим всех, кто принимал участие в нашем конкурсе, выполнял задания наших наставников и присылал нам свои видеоролики. Нас приятно удивило и число присланных работ и их качество. Больше блогов хороших и разных!

Победителем финала и обладателем экшн-камеры стал Павел Слепцов с обзором мультсериала "Герои Энвелла"! Поздравляем, отличная работа!

Три приза зрительских симпатий - сувениры от канала "Карусель" - получают Мира Бодиштяну, Кира Гутеева и Елисей Галкин! Ура!

На этом истори видеоблогов на сайте и в эфире канала не заканчивается, оставайтесь с нами и вас ждёт еще много всего интересного.

С победителями всех этапов конкурса и финала мы свяжемся в ближайшее время для уточнения информации о доставки призов.