Объявлен победитель финала конкурса "Школа видеоблогеров"
Из всех присланных работ жюри выбрало одного победителя и трех участников, которые получат специальный призы от канала.
Мы благодарим всех, кто принимал участие в нашем конкурсе, выполнял задания наших наставников и присылал нам свои видеоролики. Нас приятно удивило и число присланных работ и их качество. Больше блогов хороших и разных!
Победителем финала и обладателем экшн-камеры стал Павел Слепцов с обзором мультсериала "Герои Энвелла"! Поздравляем, отличная работа!
Три приза зрительских симпатий - сувениры от канала "Карусель" - получают Мира Бодиштяну, Кира Гутеева и Елисей Галкин! Ура!
На этом истори видеоблогов на сайте и в эфире канала не заканчивается, оставайтесь с нами и вас ждёт еще много всего интересного.
С победителями всех этапов конкурса и финала мы свяжемся в ближайшее время для уточнения информации о доставки призов.