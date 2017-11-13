  • 23:10
    Грузовичок Лёва

    Лёва и поливальная машина, Лёва и монстр трак, Лёва раскрашивает яблоню, Алфавит с Лёвой. Буква А, Лёва и снегокат, Алфавит с Лёвой. Буква В, Лёва и мороженое, Лёва и космический корабль, Алфавит с Лёвой. Буква Г, Лёва и торт

  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Нодди в стране игрушек

    Мистер Плод и певчая птичка, Нодди-спасатель, Большой бал Нодди, Вуш приезжает в гости

Передачи

Победители пятого этапа конкурса LEGO® Friends «Поймай волну веселья»

13 Ноября, 2017

Из тех, кто правильно ответил на вопросы викторины и набрал наибольшее число голосов зрителей, мы выбрали троих победителей, которые получат призы — конструкторы LEGO® Friends.

Завершился пятый и последний этап конкурса LEGO® Friends «Поймай волну веселья»!

Вы прислали нам очень много прекрасных рисунков с зимними приключенияи подружек!

Из тех работ, которые набрали больше всего голосов зрителей, мы выбрали троих победителей, которые получат призы — конструкторы LEGO® Friends. Это Вика, Антонина Иванова и Дарья Алифанова! Поздравляем!

На этом данный конкурс завершен, огромное спасибо всем, кто участвовал во всех этапах! Оставайтесь с нами и вас ждет еще много всего интересного!

С победителями всех этапов конкурса и финала мы свяжемся в ближайшее время для уточнения информации о доставки призов.

Медиа

Следующая новость
Объявлен победитель финала конкурса "Школа видеоблогеров"