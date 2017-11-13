Победители пятого этапа конкурса LEGO® Friends «Поймай волну веселья» 13 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Из тех, кто правильно ответил на вопросы викторины и набрал наибольшее число голосов зрителей, мы выбрали троих победителей, которые получат призы — конструкторы LEGO® Friends.

Завершился пятый и последний этап конкурса LEGO® Friends «Поймай волну веселья»!

Вы прислали нам очень много прекрасных рисунков с зимними приключенияи подружек!

Из тех работ, которые набрали больше всего голосов зрителей, мы выбрали троих победителей, которые получат призы — конструкторы LEGO® Friends. Это Вика, Антонина Иванова и Дарья Алифанова! Поздравляем!

На этом данный конкурс завершен, огромное спасибо всем, кто участвовал во всех этапах! Оставайтесь с нами и вас ждет еще много всего интересного!

С победителями всех этапов конкурса и финала мы свяжемся в ближайшее время для уточнения информации о доставки призов.