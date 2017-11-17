Финал конкурса «Детское Евровидение 2017» покажет телеканал «Карусель» 17 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

26 ноября 2017 года в Тбилиси состоится финал международного вокального конкурса «Детское Евровидение 2017». Москвичка Полина Богусевич представит Россию с песней «Крылья».

Полина — студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, артистка музыкального лейбла A-TEENS. Она уже много лет профессионально занимается музыкой: в 2014 году приняла участие в первом сезоне шоу «Голос. Дети», в этом же году стала лауреатом II степени международного конкурса «Детская Новая Волна». Кроме того, участвовала в телепроекте «Песня года 2014», «Рождественская песенка года», «Детская Песня года», а также стала лауреатом I степени международного конкурса «Sanremo Junior 2015». В арсенале Полины участие в концерте «Первые пятьдесят» в Кремле, а также в юбилейном концерте Сергея Жилина и оркестра «Фонограф» в 2016 году. Также артистка дошла до суперфинала конкурса «Битва талантов-2016».

В финале «Детского Евровидения 2017» Полина представит песню «Крылья» — серьёзную композицию, в которой затрагивается очень важная тема — тема жестокого обращения с детьми в неблагополучных семьях. Множество детей по всему миру страдают от «войны» в собственном доме. В тексте песни эта проблема выражена образно, используются оригинальные речевые обороты. Кстати, в видеоклипе на песню придуман очень интересный ход — видеоистория заканчивается на недосказанной ноте, фразой «продолжение следует». И это продолжение зрители смогут увидеть уже на сцене «Детского Евровидения» и в эфире телеканала «Карусель».

Финал конкурса «Детское Евровидение 2017» будет показан в прямом эфире на телеканале «Карусель» 26 ноября в 18:00 по московскому времени.