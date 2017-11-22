Премьера кулинарного шоу «Завтрак на ура!» 24 ноября 22 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

По утрам важно не только вставать с правильной ноги, но и правильно завтракать. Тутта Ларсен и ее дочка Марфа помогут вам в этом — уж они-то знают толк в нескучной и полезной еде!

«Завтрак на ура!» — это утреннее кулинарно-развлекательное шоу. В каждом выпуске программы Тутта Ларсен и ее дочка Марфа демонстрируют зрителям, как из полезных и питательных продуктов приготовить на завтрак интересное блюдо, которое захочется отведать даже самому привередливому ребенку.

Утром можно съесть и кашу, которая с помощью ягод и фруктов превратится в человечка, и яйцо, очень похожее на веселого осьминога, и блинчики, которые станут забавными зверушками. Главное — подходить к приготовлению завтрака с фантазией, и тогда у маленьких непосед всегда будет хорошее настроение и отличный аппетит!

«Завтрак на ура!» доступным языком расскажет детям о продуктах и их полезных свойствах, а родители, посмотрев программу, пополнят свою коллекцию рецептов нескучными блюдами для всей семьи.

Премьера программы состоится 24 ноября в 09:20 (МСК). Расписание всех показов смотрите здесь.