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Передачи

Сайт канала «Карусель» стал лауреатом «Премии Рунета-2017»

24 Ноября, 2017

Наш проект получил статуэтку в номинации «Здоровье, развлечение и отдых».

Экспертное сообщество российского сегмента сети Интернет отметило успехи «Карусели» в развитии не только телеканала, но и сайта, как части единого информационного пространства для российских семей. 

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Организаторы Премии Рунета – Российская Асссоциация Электронных Коммуникаций и Координационный Центр национальный доменов .RU / .РФ.

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