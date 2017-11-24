Сайт канала «Карусель» стал лауреатом «Премии Рунета-2017» 24 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Наш проект получил статуэтку в номинации «Здоровье, развлечение и отдых».

Экспертное сообщество российского сегмента сети Интернет отметило успехи «Карусели» в развитии не только телеканала, но и сайта, как части единого информационного пространства для российских семей.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Организаторы Премии Рунета – Российская Асссоциация Электронных Коммуникаций и Координационный Центр национальный доменов .RU / .РФ.