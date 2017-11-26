Полина Богусевич стала победительницей конкурса "Детское Евровидение-2017"! 26 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Всего на три балла она опередила ближайшего соперника из Грузии.

В Тбилиси завершился песенный конкурс "Детское Евровидение-2017". Победительницей конкурса стала участница из России Полина Богусевич с песней "Крылья", которую она исполнила на русском и английском языках. По результатам голосования жюри и зрителей она набрала 188 баллов, всего на 3 балла опередив участника из Грузии Григола Кипшидзе.

Это вторая победа России на "Детском Евровидении" — в 2006 году сёстры Толмачевы стали первыми с песней "Весенний джаз".

В нынешнем году конкурсанты получали баллы за выступление не только от профессионального жюри, но и от зрителей. Зрительское голосование началось за два дня до финала конкурса и второй раз открывалось на 15 минут сразу после выступления всех участников. В отличие от профессионального жюри зрители могли голосовать за любого конкурсанта, даже из своей страны.