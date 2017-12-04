Поучаствуйте в новом конкурсе «LEGO® City»! 4 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Мир LEGO® City огромен и разнообразен — и ты можешь сделать его еще интереснее!

Придумай и нарисуй здание или местность, которых в нашем мире еще не было. Можно также сделать коллаж, используя эти элементы.

Дополни свою работу классным рассказом.

Пришли работу нам на конкурс и зови всех друзей голосовать.

Десять участников, чьи работы соберут больше всех «сердечек» от пользователей, станут победителями и получат новые конструкторы LEGO® City!

Конкурс продлится до 22 декабря 2017 г.

Перейти на страницу конкурса.