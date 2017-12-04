  • 22:00
    Привет, я Николя!

    Война любимчиков, Футбол, День рождения Мари-Эдвиж, Лягушонок Кинг

  • 22:50
    Зарядка с чемпионом

    Выпуск 37

  • 23:00
    Маша и Медведь

    Витамин роста, Красота — страшная сила, Сказка на ночь, Большое путешествие, Пещерный медведь, Крик победы, Фотография 9х12, Двое на одного

Передачи

Поучаствуйте в новом конкурсе «LEGO® City»!

4 Декабря, 2017

Мир LEGO® City огромен и разнообразен — и ты можешь сделать его еще интереснее!

  • Придумай и нарисуй здание или местность, которых в нашем мире еще не было. Можно также сделать коллаж, используя эти элементы.
  • Дополни свою работу классным рассказом.
  • Пришли работу нам на конкурс и зови всех друзей голосовать.

Десять участников, чьи работы соберут больше всех «сердечек» от пользователей, станут победителями и получат новые конструкторы LEGO® City!

Конкурс продлится до 22 декабря 2017 г.

Перейти на страницу конкурса.

Медиа

Следующая новость
Тест «Угадай мультсериал по картинке»