Поучаствуйте в новом конкурсе «LEGO® City»!
4 Декабря, 2017
Мир LEGO® City огромен и разнообразен — и ты можешь сделать его еще интереснее!
- Придумай и нарисуй здание или местность, которых в нашем мире еще не было. Можно также сделать коллаж, используя эти элементы.
- Дополни свою работу классным рассказом.
- Пришли работу нам на конкурс и зови всех друзей голосовать.
Десять участников, чьи работы соберут больше всех «сердечек» от пользователей, станут победителями и получат новые конструкторы LEGO® City!
Конкурс продлится до 22 декабря 2017 г.