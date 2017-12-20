Объявлены победители конкурса «Мой питомец и Я» 20 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Из почти пятнадцати тысяч фотографий зрители выбрали десять победителей.

На нашем сайте завершился фотоконкурс «Мой питомец и Я». За время приема работ вы прислали нам почти пятнадцать тысяч фотографий со своими питомцами!

По итогам голосования зрителей победителями конкурса стали: Дубровский Никита, Петровская Елизавета, Шашлова Маргарита, Потапова Валентина, Макаревская Елизавета, Кравченко Артём, Голодухина Анастасия, Кожевникова Алиса, Дмитриев Мирослав и Степанов Ярослав! Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на странице конкурса.