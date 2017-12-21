Начался конкурс «Лего® Звездные Войны»! 21 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал «Карусель» и компания Лего® объявляют новый конкурс! Пришло твоё время выбрать свою сторону Силы!

Нарисуй своего любимого персонажа или звездолет Лего® Звездные Войны™.

Пришли его нам на конкурс в соответствующую категорию, выбрав свою сторону Силы.

Зови своих друзей голосовать за твой рисунок.

Выиграй очень крутые призы — новейшие конструкторы от Лего® Звездные Войны™!

Конкурс продлится до 30 декабря 2017 года. Каждый участник может прислать по одной работе в каждую конкурсную категорию: звездолеты и персонажи.

Перейти на страницу конкурса.