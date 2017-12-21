Передачи

Начался конкурс «Лего® Звездные Войны»!

21 Декабря, 2017

Телеканал «Карусель» и компания Лего® объявляют новый конкурс! Пришло твоё время выбрать свою сторону Силы!

  • Нарисуй своего любимого персонажа или звездолет Лего® Звездные Войны™.
  • Пришли его нам на конкурс в соответствующую категорию, выбрав свою сторону Силы.
  • Зови своих друзей голосовать за твой рисунок.
  • Выиграй очень крутые призы — новейшие конструкторы от Лего® Звездные Войны™!

Конкурс продлится до 30 декабря 2017 года. Каждый участник может прислать по одной работе в каждую конкурсную категорию: звездолеты и персонажи.

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