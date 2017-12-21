Начался конкурс «Лего® Звездные Войны»!
21 Декабря, 2017
Телеканал «Карусель» и компания Лего® объявляют новый конкурс! Пришло твоё время выбрать свою сторону Силы!
- Нарисуй своего любимого персонажа или звездолет Лего® Звездные Войны™.
- Пришли его нам на конкурс в соответствующую категорию, выбрав свою сторону Силы.
- Зови своих друзей голосовать за твой рисунок.
- Выиграй очень крутые призы — новейшие конструкторы от Лего® Звездные Войны™!
Конкурс продлится до 30 декабря 2017 года. Каждый участник может прислать по одной работе в каждую конкурсную категорию: звездолеты и персонажи.