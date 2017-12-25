Объявлены победители конкурса «Рисуем Лего Сити»
Десять рисунков были выбраны зрительским голосованием.
На нашем сайте завершился конкурс рисунков «Рисуем Лего Сити».
По итогам голосования зрителей победителями конкурса стали: Еремин Кирилл, Крюченкова Валерия, Агапитов Сапир, Пальцев Роман, Шашлова Маргарита, Шалимов Кирилл, Барсуков Александр, Горковенко Александр, Бондаренко Даниил и Нуриахметов Даниил! Поздравляем!
С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на странице конкурса.