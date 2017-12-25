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Передачи

Объявлены победители конкурса «Рисуем Лего Сити»

25 Декабря, 2017

Десять рисунков были выбраны зрительским голосованием.

На нашем сайте завершился конкурс рисунков «Рисуем Лего Сити».  

По итогам голосования зрителей победителями конкурса стали: Еремин Кирилл, Крюченкова Валерия, Агапитов Сапир, Пальцев Роман, Шашлова Маргарита, Шалимов Кирилл, Барсуков Александр, Горковенко Александр, Бондаренко Даниил и Нуриахметов Даниил! Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на странице конкурса.

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