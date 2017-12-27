День рождения «Карусели» 27 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

27 декабря день рождения празднует самый добрый, яркий и дружелюбный детско-юношеский телеканал «Карусель».

«Карусель» на протяжении 7 лет продолжает радовать самых маленьких телезрителей: развлекательные и познавательные телепередачи всесторонне развивают и обучают детей, прививая полезные привычки, традиции, хорошие манеры поведения и положительные качества характера. Каждый ребенок с нетерпением ждёт появления на экране любимых персонажей и погружается вместе с героями в волшебную атмосферу приключений, разделяя с нами всю радость и счастье.

За это время в эфире появилось много новых программ, каждая их которых стала хитом. С утра ребенка провожают в детский сад или школу любимые персонажи — Хрюша, Степашка, Филя, Каркуша, Муром, Мишутка в программе «С добрым утром, малыши!». А ежедневный прогноз погоды помогает телезрителям не ошибиться с выбором одежды и вовремя подсказывает, нужно ли взять зонт.

Главная телевизионная премьера осени — Международный конкурс исполнителей детской песни «Евровидение – 2017». В этом году музыкальный конкурс «Детское Евровидение» показал телеканал «Карусель». Нашу страну представила 13-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья». Благодаря активной поддержке зрителей Полина принесла России победу на конкурсе «Детское Евровидение» в Тбилиси.

В этом году мальчики и девочки вместе с ведущим Романом Ладневым отправились в кулинарное путешествие по регионам и областям нашей огромной страны. Знакомились с национальной кухней и традициями народов России, научились готовить самые вкусные и особенные блюда вместе с программой «Секреты маленького шефа».

Каждую пятницу Тутта Ларсен вместе со своей дочкой Марфой в программе «Завтрак на ура!» рассказывали зрителям о том, как превратить завтрак с детьми в увлекательное действие для всей семьи. Отличный способ провести время на кухне с пользой, привлекая ребёнка к совместным кулинарным экспериментам.

Кроме того, 31 декабря телеканал «Карусель» предоставляет уникальную возможность зрителям по всей стране своими глазами увидеть «Главную Ёлку страны» и окунуться в волшебную сказку. В эфире телеканала выйдет репортаж, посвящённый «Главной Ёлке страны», где можно будет лицезреть закулисье Ёлки в Кремле и мини-интервью звёздных гостей мероприятия с их детьми.

Планы у молодого телеканала грандиозные! Премьеры новых программ — и для подростков, и для самых маленьких, а также новые праздники, конкурсы, соревнования и, конечно, самые интересные передачи, фильмы и мультфильмы.

С днём рождения, телеканал «Карусель»!