Премьера мультсериала «Домики» 29 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приглашаем вас в увлекательные путешествия по миру вместе с «Домиками»! Премьера в эфире — 1 января 2018 года.

Действие мультсериала происходит в мире домиков, где все строения могут разговаривать, и у них есть глазки. Домики обычно стоят на месте, но есть и такие, которые умеют передвигаться, например, Гриша — домик-на-колесах.

Друзья Гриши — домики на пересечении дачной и городской улиц: небольшой частный домик Вася, задумчивый многоэтажный Петя и школа Маша, девочка-знайка.

Гриша, один или в компании дирижабля Жени или парома Савелия, отправляется в путешествие по разным городам. Они побывают в Париже, Женеве, Мадриде, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке и других городах мира, узнают, какими разными бывают домики, и как они живут.

Смотрите премьеру мультсериала «Домики» 1 и 7 января в 20:10 МСК на канале «Карусель».