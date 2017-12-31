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Передачи

Объявлены победители конкурса «Лего® Звездные Войны. Выбери свою сторону силы»

31 Декабря, 2017

Выигравшие работы были выбраны по результатам зрительского голосования и решения жюри.

На нашем сайте завершился конкурс «Лего® Звездные Войны. Выбери свою сторону силы».

По итогам голосования зрителей и жюри победителями конкурса стали: Егор Мешков, Никита Мачехин, София Каторова, Артем Николаев, Ярослав Трошин, Антон Кичаев, Роман Шокал, Микаэль Тихненко, Артемий Отравенко, Марьяна Ефимова.

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на странице конкурса.

В битве сторон Силы победила Светлая сторона!

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