Новогодние каникулы с каналом «Карусель»
Смотри новогодние премьеры и любимые мультфильмы все праздники!
В дни новогодних каникул на канале «Карусель» новых мультфильмов — как снежинок за окном!
«Домики». Путешествуй по всему миру вместе с домиком Гришей!
«Капитан Кракен и его команда». Подводные приключения со старым пиратом и его внучатами.
А еще — новые серии любимых мультсериалов «Волшебный фонарь» и «Деревяшки».
В дни новогодних каникул Карусель приглашает на встречу с любимыми мультсериалами.
Не пропусти улетные фокусы от Бобби и Билла, игры с Мадемуазель Зази, удивительные открытия с непоседой Зу, рыцарские подвиги храброго Майка и подводные уроки в школе русалочек!