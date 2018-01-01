Новогодние каникулы с каналом «Карусель» 1 Января, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотри новогодние премьеры и любимые мультфильмы все праздники!

В дни новогодних каникул на канале «Карусель» новых мультфильмов — как снежинок за окном!



«Домики». Путешествуй по всему миру вместе с домиком Гришей!

«Капитан Кракен и его команда». Подводные приключения со старым пиратом и его внучатами.

А еще — новые серии любимых мультсериалов «Волшебный фонарь» и «Деревяшки».

В дни новогодних каникул Карусель приглашает на встречу с любимыми мультсериалами.

Не пропусти улетные фокусы от Бобби и Билла, игры с Мадемуазель Зази, удивительные открытия с непоседой Зу, рыцарские подвиги храброго Майка и подводные уроки в школе русалочек!