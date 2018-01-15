Конкурс «День Рождения телеканала "Карусель"»
Канал «Карусель» продолжает отмечать день рождения и объявляет конкурс!
- Запиши своё видеопоздравление каналу с семилетием.
- Отправь его нам на страницe конкурса.
- Зови всех своих друзей голосовать!
Авторы самых необычных, креативных и весёлых поздравлений получат отличные призы от канала!
В конкурсе могут принимать участие дети от 6 до 12 лет. Ролик с поздравлениями должен быть продолжительностью не более 1 минуты. Работы на конкурс можно присылать с 15 до 29 января. Победители будет объявлены 31 января.