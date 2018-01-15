  • 21:05
    Йоко

    Цвета, Старые игрушки, Новые друзья, Наперегонки

  • 22:00
    Свинка Пеппа

    Садовые игры, Катание на лодке, Мистер Бык в посудной лавке, Фрукты, Воздушный шарик Джорджа, Пиратский клад, Дедушка Кролик в космосе

  • 22:35
    Зарядка с чемпионом

    Выпуск 56

Передачи

Конкурс «День Рождения телеканала "Карусель"»

15 Января, 2018

Канал «Карусель» продолжает отмечать день рождения и объявляет конкурс!

  • Запиши своё видеопоздравление каналу с семилетием.
  • Отправь его нам на страницe конкурса.
  • Зови всех своих друзей голосовать!

Авторы самых необычных, креативных и весёлых поздравлений получат отличные призы от канала!

В конкурсе могут принимать участие дети от 6 до 12 лет. Ролик с поздравлениями должен быть продолжительностью не более 1 минуты. Работы на конкурс можно присылать с 15 до 29 января. Победители будет объявлены 31 января. 

Перейти на страницу конкурса.

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