Шоу «Большие праздники» — премьера 20 января! 18 Января, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не знаете, как устроить яркое семейное торжество? Программа «Большие праздники» придет к вам на помощь с потрясающими идеями!

Родители обращаются в программу с просьбой помочь им организовать тематический праздник для ребенка. Они рассказывают, по какому поводу планируется торжество, чем увлекается ребенок, о чем мечтает и каких сказочных персонажей любит.

Далее за дело берётся команда профессионалов — ведущая Аврора, дизайнер Екатерина и аниматор Фёдор. Они выбирают место проведения праздника, украшают его в соответствии с выбранной темой, дополняют красивыми аксессуарами, придумывают сценарий, костюмы и веселые игры. Общая цель семьи и ведущих — устроить ребенку праздник-приключение, в котором он — главное действующее лицо.

В назначенный день героя торжества приводят на праздник-сюрприз. Ребенок оказывается в мире своей мечты — на пиратском корабле, в парке Юрского периода или в стране фей. Здесь его встречают любимые друзья и персонажи из волшебных миров, а ведущая и аниматор вовлекают всех гостей в увлекательное действо, в котором они становятся героями сказки. В финале праздника гостей ждут угощения и подарки.

Программа «Большие праздники» — это копилка великолепных идей к любому празднику по любому поводу. С нами ваши семейные торжества пройдут незабываемо!

Смотрите премьеру программы 20 января в 12:30 МСК.